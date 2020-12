Covid: morto il regista sudcoreano Kim Ki Duk (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il regista sudcoreano era una delle figure di maggior rilievo nel cinema internazionale. Aveva 59 anni. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)Lutto nel mondo del cinema: si è spento all’età di 59 anni il regista sudcoreano Kim Ki Duk, uno degli artisti di maggior rilievo della settima arte, sia a livello asiatico che internazionale. Fu autore di capolavori come Ferro 3, L’arco e Pietà, con il quale vinse nel 2012 il Leone d’oro a Venezia. Da quanto si apprende, il regista è morto in seguito a delle complicanze dovute al Covid. Leggi anche -> Covid, vaccinata a Londra la prima italiana: è un’infermiera modenese Addio a Kim Ki Duk A dare la notizia della sua morte è stato un sito web lettone, diventato l’unica fonte primaria ... Leggi su ck12 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilera una delle figure di maggior rilievo nel cinema internazionale. Aveva 59 anni. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)Lutto nel mondo del cinema: si è spento all’età di 59 anni ilKim Ki Duk, uno degli artisti di maggior rilievo della settima arte, sia a livello asiatico che internazionale. Fu autore di capolavori come Ferro 3, L’arco e Pietà, con il quale vinse nel 2012 il Leone d’oro a Venezia. Da quanto si apprende, ilin seguito a delle complicanze dovute al. Leggi anche ->, vaccinata a Londra la prima italiana: è un’infermiera modenese Addio a Kim Ki Duk A dare la notizia della sua morte è stato un sito web lettone, diventato l’unica fonte primaria ...

