Covid, morto il regista sudcoreano Kim Ki-Duk, vinse il Leone d'Oro a Venezia (Di venerdì 11 dicembre 2020) E’ morto, all’età di 59 anni, in Lettonia, in seguito a complicazioni legate al Covid-19, il regista sudocoreano Kim Ki-duk. Lo riferisce il portale lettone Delfi. Il debutto alla regia nel 1996 è... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 11 dicembre 2020) E’, all’età di 59 anni, in Lettonia, in seguito a complicazioni legate al-19, ilsudocoreano Kim Ki-duk. Lo riferisce il portale lettone Delfi. Il debutto alla regia nel 1996 è...

AVIANO (PORDENONE) - È stato trovato privo di vita ieri mattina, dai familiari, in camera da letto, della casa dove abitava ad Aviano: è morto così Alfio Musumeci Giuffrida, ...

Coronavirus Covid-19: Udine, morto don Erminio Cossaro

Nuovo lutto nell'arcidiocesi di Udine: nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 novembre è morto don Erminio Cossaro. Aveva contratto il coronavirus nella residenza della Fraternità sacerdotale, dove v ...

