Covid, Meloni: “Da Cina ignobile propaganda contro l’Italia. Il governo cosa fa per tutelarci?” (Di venerdì 11 dicembre 2020) È una vera e propria “campagna globale di disinformazione” quella che la Cina sta portando avanti per distogliere l’attenzione dalle proprie responsabilità rispetto alla diffusione del Covid. E nella quale l’Italia finisce sempre più nel mirino. A lanciare l’allarme è stata Giorgia Meloni, che si è rivolta al governo per sapere quali azioni abbia messo in atto “per tutelarci da questa ignobile propaganda“. E, insieme, per “chiedere conto” a Pechino della nascita del virus. L’attacco di Pechino all’Italia: l’Oms indaghi su di loro L’intervento di Meloni, che ha annunciato un’interrogazione parlamentare di FdI, arriva all’indomani della richiesta cinese di inserire la Lombardia nelle indagini dell’Oms sulle origini del coronavirus, al ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) È una vera e propria “campagna globale di disinformazione” quella che lasta portando avanti per distogliere l’attenzione dalle proprie responsabilità rispetto alla diffusione del. E nella qualefinisce sempre più nel mirino. A lanciare l’allarme è stata Giorgia, che si è rivolta alper sapere quali azioni abbia messo in atto “per tutelarci da questa“. E, insieme, per “chiedere conto” a Pechino della nascita del virus. L’attacco di Pechino al: l’Oms indaghi su di loro L’intervento di, che ha annunciato un’interrogazione parlamentare di FdI, arriva all’indomani della richiesta cinese di inserire la Lombardia nelle indagini dell’Oms sulle origini del coronavirus, al ...

FratellidItalia : COVID, MELONI: DA CINA CAMPAGNA GLOBALE DI DISINFORMAZIONE, FDI PRESENTERÀ INTERROGAZIONE PER SAPERE COSA STA FACEN… - castell32082033 : RT @rotre54: In #Germania chiudono tutto. Noi andiamo dietro a pizzaioli & gioiellieri. Ne riparliamo a gennaio. #meloni #salvini #11dic… - conci66aa : RT @mruspandini: Covid, Meloni: da Cina campagna globale di disinformazione, FdI presenterà interrogazione per sapere cosa sta facendo gove… - edigram : RT @rotre54: In #Germania chiudono tutto. Noi andiamo dietro a pizzaioli & gioiellieri. Ne riparliamo a gennaio. #meloni #salvini #11dic… - FrancoZaffini : RT @mruspandini: Covid, Meloni: da Cina campagna globale di disinformazione, FdI presenterà interrogazione per sapere cosa sta facendo gove… -