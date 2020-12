Covid, la strage silenziosa dei medici anche in Lombardia: solo a Milano in due mesi da 30 a 1500 infetti. “Una progressiva decimazione” (Di venerdì 11 dicembre 2020) A settembre erano trenta in tutta Milano. Due mesi dopo, sono quasi 1.500. All’Asst di Varese a settembre erano quattro, diventati 200 a ottobre e 386 a novembre. A Como sono raddoppiati in un mese, da 106 a 201. Sono gli operatori sanitari che si sono infettati negli ospedali milanesi e lombardi per salvare i loro concittadini che venivano ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Da marzo ha assunto molti nomi: la “strage dei camici”, la Spoon River dei medici. Ma questo già durante la prima ondata, quando al personale sanitario in prima linea mancavano persino guanti e mascherine per proteggersi dal nemico invisibile. Si disse allora che i medici erano stati mandati in prima linea senza armi: ed era così. I dispositivi sono poi arrivati, ma la strage va avanti nella seconda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) A settembre erano trenta in tutta. Duedopo, sono quasi 1.500. All’Asst di Varese a settembre erano quattro, diventati 200 a ottobre e 386 a novembre. A Como sono raddoppiati in un mese, da 106 a 201. Sono gli operatori sanitari che si sono infettati negli ospedali milanesi e lombardi per salvare i loro concittadini che venivano ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Da marzo ha assunto molti nomi: la “dei camici”, la Spoon River dei. Ma questo già durante la prima ondata, quando al personale sanitario in prima linea mancavano persino guanti e mascherine per proteggersi dal nemico invisibile. Si disse allora che ierano stati mandati in prima linea senza armi: ed era così. I dispositivi sono poi arrivati, ma lava avanti nella seconda ...

Adnkronos : Covid, 'con influenza in arrivo a gennaio si rischia strage' - Agenzia_Ansa : Il Covid fa strage tra i medici anche nella seconda ondata della pandemia. Registrate altre 4 vittime. Il totale de… - cris_strega : RT @fattoquotidiano: Covid, la strage silenziosa dei medici anche in Lombardia: solo a Milano in due mesi da 30 a 1500 infetti. “Una progre… - BrunoMaggi : RT @fattoquotidiano: Covid, la strage silenziosa dei medici anche in Lombardia: solo a Milano in due mesi da 30 a 1500 infetti. “Una progre… - fattoquotidiano : Covid, la strage silenziosa dei medici anche in Lombardia: solo a Milano in due mesi da 30 a 1500 infetti. “Una pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid strage Covid, la strage silenziosa dei medici anche in Lombardia: solo a Milano in due mesi da 30 a 1500 infetti Il Fatto Quotidiano Covid-19, altre tre vittime nel Sannio: sono 90 i morti della seconda ondata

Non si ferma la strage innescata dal SarsCov2: ancora una giornata di lutti e dolore quella di ieri nel beneventano con tre vittime in 24 ore, tutte di età non avanzata: due cinquantasettenni rispetti ...

Covid, una strage di medici e infermieri: 5 morti in quattro mesi

Nel Lazio da settembre ad oggi cinque dottori sono deceduti per il coronavirus Mentre sono 300 gli ammalati tra il personale di reparto. L’allarme della Fnomceo ...

Non si ferma la strage innescata dal SarsCov2: ancora una giornata di lutti e dolore quella di ieri nel beneventano con tre vittime in 24 ore, tutte di età non avanzata: due cinquantasettenni rispetti ...Nel Lazio da settembre ad oggi cinque dottori sono deceduti per il coronavirus Mentre sono 300 gli ammalati tra il personale di reparto. L’allarme della Fnomceo ...