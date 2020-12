Covid | la ministra Lamorgese «mai stata positiva» La nota del Viminale | il test era errato

(Di venerdì 11 dicembre 2020) L’ospedale Sant’Andrea di Roma, in un comunicato, ha spiegato che si è trattato di un errore nella processazione del campione, un evento «raro ma possibile»

SkyTG24 : Covid, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è negativa: suo test era falso positivo - fattoquotidiano : La ministra Luciana Lamorgese è negativa al Covid: “Il tampone era un falso positivo” - TeresaBellanova : Un augurio di pronta guarigione alla Ministra #Lamorgese, risultata positiva al covid, seppur asintomatica, e costr… - repubblica : Covid, la ministra Lamorgese è negativa: il risultato del primo tampone era un falso positivo [aggiornamento delle… - leggoit : Lamorgese non è mai stata positiva al Covid: tampone errato per la ministra -

Il Sole 24 ORE

Luciana Lamorgese era un cosiddetto falso positivo. Il ministro dell'Interno, infatti, non è mai stata positiva al coronavirus: il test molecolare eseguito lunedì scorso, ...