Covid Italia, bollettino oggi 11 dicembre 2020: 18.727 nuovi casi e 761 morti. Tasso positivi/tamponi al 9,8%

La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 11 dicembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 18.727, 761 morti. I tamponi effettuati sono 190.416, quasi 20...

