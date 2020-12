Covid in Europa, Von der Leyen: attivarsi per vaccinazione 'entro la fine dell'anno' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Germania verso lockdown duro. In Francia riaperture parziali il 15 dicembre. Gran Bretagna tornano i contagi Leggi su tg.la7 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Germania verso lockdown duro. In Francia riaperture parziali il 15 dicembre. Gran Bretagna tornano i contagi

Ultime Notizie dalla rete : Covid Europa Covid: record Germania, quasi 30mila contagi e 600 morti Agenzia ANSA Covid, Mattarella: “Servono sacrifici, i nazionalismi non ci fermeranno”

Il Presidente della repubblica Sergio Mattarella parla del Covid: "La lotta al virus richiede a tutti noi serietà, sacrifici e unità".

Covid, Conte: “Cercheremo di organizzare un Vaccino Day per dimostrare che l’Europa parte insieme”

Sul Covid “abbiamo ribadito la necessità di rafforzare il coordinamento tra i Paesi soprattutto in vista delle festività. Abbiamo sottolineato l’importanza di un approccio coordinato” sui vaccini. “Se ...

