Covid | in Campania cala al 7 | 43% la percentuale di positivi 1 340 su 18 023 63 morti 17 nelle ultime 48 ore

Sono 1.340, di cui 1.253 asintomatici, i nuovi casi di Coronavirus registrati in Campania, dove sono stati effettuati 18.023 tamponi. I morti sono 63, anche se l'Unita' di Crisi della Regione precisa che 17 sono deceduti nelle ultime 48 ore, 46 in precedenza ma registrati ieri. Il totale delle vittime sale a 2.228. Sono 2.962 i guariti (74.624 in tutto). I posti letto di terapia intensiva occupati sono 144 su 656 disponibili, mentre i posti di degenza sono 1.828 (su 3.160).

