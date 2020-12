Covid, il Consiglio di Stato: “irragionevole vietare la idrossiclorochina”. Salvini: “Una buona notizia” (Di venerdì 11 dicembre 2020) ‘”Irragionevole vietarne l’uso”. Il Consiglio di Stato ha detto sì all’utilizzo dell’idrossiclorochina, è una notizia che molti medici stavano attendendo. Tra gli altri, ricordiamo il dottor Luigi Cavanna. Il medico che, a Piacenza, somministrando precocemente questo farmaco ha trattato con successo molti pazienti affetti da Covid, casa per casa. Lo ha fatto riducendo gli accessi all’ospedale e guadagnandosi anche fama internazionale per il suo impegno medico e umano”. Lo scrive Matteo Salvini su Facebook, postando un articolo di stampa che dà notizia della sentenza del Consiglio di Stato. Idrossiclorochina, cosa dice il Consiglio di Stato Con l’ordinanza numero 7097/2020, pubblicata oggi, la III Sezione del Consiglio di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) ‘”Irragionevole vietarne l’uso”. Ildiha detto sì all’utilizzo dell’idrossiclorochina, è una notizia che molti medici stavano attendendo. Tra gli altri, ricordiamo il dottor Luigi Cavanna. Il medico che, a Piacenza, somministrando precocemente questo farmaco ha trattato con successo molti pazienti affetti da, casa per casa. Lo ha fatto riducendo gli accessi all’ospedale e guadagnandosi anche fama internazionale per il suo impegno medico e umano”. Lo scrive Matteosu Facebook, postando un articolo di stampa che dà notizia della sentenza deldi. Idrossiclorochina, cosa dice ildiCon l’ordinanza numero 7097/2020, pubblicata oggi, la III Sezione deldi ...

