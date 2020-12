Covid, i morti in più nei nostri comuni; condannati i falsi preti con l’oro falso | ANTEPRIMA (Di venerdì 11 dicembre 2020) La nuova edizione del Notiziario si apre con i dati Istat sulla mortalità da gennaio a settembre: abbiamo analizzato i numeri dei decessi in tutti i nostri comuni confrontandoli con quelli dei 5 anni precedenti, per vedere l’effetto del Covid dalle nostre parti. Da Bollate a Paderno, da Saronno a Limbiate, passando per i comuni td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Covid, i morti in più nei nostri comuni; condannati i falsi preti con l’oro falso ANTEPRIMA proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 11 dicembre 2020) La nuova edizione del Notiziario si apre con i dati Istat sulla mortalità da gennaio a settembre: abbiamo analizzato i numeri dei decessi in tutti iconfrontandoli con quelli dei 5 anni precedenti, per vedere l’effetto deldalle nostre parti. Da Bollate a Paderno, da Saronno a Limbiate, passando per itd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo, iin più neiconproviene da Il Notiziario.

TizianaFerrario : 887 morti lasciano senza fiato. Sono troppi. Cosa c’è che non funziona? Smettiamo di pensare agli spostamenti e a d… - lorepregliasco : Probabilmente ci sono molti ritardi di notifica dovuti al festivo dell'8 dicembre, ma 887 morti sono davvero tantis… - marattin : Con i colleghi di @ItaliaViva e di altri partiti abbiamo presentato un’interpellanza urgente sulla tragedia dei mor… - EnzoQuareEQ7 : In Svezia 8 dicembre 2020: 14 morti giornaliere di positivi al covid 9 dicembre 4 Come se in Italia avessimo 85 e… - Verio22 : @meb Se poi risalivano i contagi (e toglierei il 'se'...!!!) non avremo alcun dubbio su chi saranno i responsabili.… -