Covid Germania, ecco perché servono misure più severe (e perché Merkel ha fatto quel discorso) (Di venerdì 11 dicembre 2020) La curva non si è appiattita.L’incidenza rimane a un livello altissimo: 150 nuovi casi per 100 mila abitanti nell’arco di sette giorni, con punte astronomiche di oltre 400 contagi settimanali ogni 100 mila abitanti in ben 23 aree del Paese Leggi su corriere (Di venerdì 11 dicembre 2020) La curva non si è appiattita.L’incidenza rimane a un livello altissimo: 150 nuovi casi per 100 mila abitanti nell’arco di sette giorni, con punte astronomiche di oltre 400 contagi settimanali ogni 100 mila abitanti in ben 23 aree del Paese

Corriere : Covid, cosa sta succedendo in Germania, e perché Merkel sta varando misure più dure? - Rifugianima : RT @rtl1025: ??? 'Se in #Italia abbiamo quattro volte i morti per #Covid19 della #Germania un motivo ci sarà' Rivedi l'intervento di @David… - zombificazione : RT @rtl1025: ??? 'Se in #Italia abbiamo quattro volte i morti per #Covid19 della #Germania un motivo ci sarà' Rivedi l'intervento di @David… - DavideGiac : RT @rtl1025: ??? 'Se in #Italia abbiamo quattro volte i morti per #Covid19 della #Germania un motivo ci sarà' Rivedi l'intervento di @David… - 16_opamp : @LegaSalvini LA germania che sta decisamente meglio di Noi a COVID. vorrebbe un lockdown duro per le feste. Vuole e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Covid Germania, sindaco Berlino: "Chiudere negozi e vacanze più lunghe" Adnkronos Lazio, Muriqi è un mistero: Covid, infortuni e all'attivo un solo assist

Altro che Babbo Natale per i regali. Mamma li turchi bussano per Muriqi. Un milione di bonus scattato al passaggio biancoceleste agli ottavi (nonostante in Champions appena 125’ ...

Covid Germania, ecco perché servono misure più severe (e perché Merkel ha fatto quel discorso)

BERLINO – Il 29 settembre scorso, in una conferenza stampa Angela Merkel aveva fatto una triste profezia. La seconda ondata della pandemia era alle prime increspature. Dai 200/300 nuovi casi quotidian ...

Altro che Babbo Natale per i regali. Mamma li turchi bussano per Muriqi. Un milione di bonus scattato al passaggio biancoceleste agli ottavi (nonostante in Champions appena 125’ ...BERLINO – Il 29 settembre scorso, in una conferenza stampa Angela Merkel aveva fatto una triste profezia. La seconda ondata della pandemia era alle prime increspature. Dai 200/300 nuovi casi quotidian ...