La7tv : #piazzapulita Agostino Miozzo (Cts): 'Dalla prima ondata abbiamo dato le indicazioni al Governo di ciò che sarebbe… - Tommasolabate : Prima delle prossime polemiche sul Natale, una cosa va segnalata. La strategia delle regioni colorate, l’ultimo ap… - Agenzia_Ansa : Covid, il Cdm approva il decreto. Stop spostamenti Regioni da 21/12 a 6/1. A scuola a gennaio #ANSA - infoitinterno : Covid e Regioni, le pagelle: Campania resta arancione, Lombardia e Piemonte diventano zona gialla - PiGiMolina : Le regioni gialle diventano rosse, quelle rosse gialle. Non basta per decidere sul #Natale? #COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 dic - Chiusura contrastata per gli indici della Borsa di Tokyo con il Nikkei appesantito dalle preoccupazioni per la ripresa della pandemia nel Paese. L'indic ...Il sì non è ancora nero su bianco: il governo è diviso sugli spostamenti e sui limiti anti Covid. Ma è molto probabile l’abolizione del divieto di superare i ...