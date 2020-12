Covid, è morto Kim Ki-duk: regista sudcoreano che vinse il Leone d’Oro (Di venerdì 11 dicembre 2020) È morto di Covid Kim Ki-Duk, regista sudcoreano che vinse il Leone d’Oro. Abbandonò la Corea del Sud da giovanissimo per inseguire il suo sogno. Si è spento all’età di 59 anni Kim Ki-Duk, regista sudcoreano. È morto in Lettonia, in seguito a delle complicazioni scaturite dopo aver contratto il coronavirus. Ad annunciarlo è stato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) ÈdiKim Ki-Duk,cheil. Abbandonò la Corea del Sud da giovanissimo per inseguire il suo sogno. Si è spento all’età di 59 anni Kim Ki-Duk,. Èin Lettonia, in seguito a delle complicazioni scaturite dopo aver contratto il coronavirus. Ad annunciarlo è stato L'articolo proviene da Inews.it.

