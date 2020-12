Covid, deceduto il regista di Pietà: vinse il Leone d'oro a Venezia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il noto regista coreano Kim Ki-duk è morto all’età di 59 anni. L’uomo avrebbe avuto delle complicanze legate al Coronavirus. Cinema, morto il noto regista coreano Kim Ki-duk: aveva 59 anni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il notocoreano Kim Ki-duk è morto all’età di 59 anni. L’uomo avrebbe avuto delle complicanze legate al Coronavirus. Cinema, morto il notocoreano Kim Ki-duk: aveva 59 anni su Notizie.it.

JohSogos : RT @ilgiornale: È scomparso il papà dell'astrologa Alda Alberti ricoverato d'urgenza per Covid e deceduto dopo 5 tamponi risultati negativi… - LucianoBianch63 : RT @ilgiornale: È scomparso il papà dell'astrologa Alda Alberti ricoverato d'urgenza per Covid e deceduto dopo 5 tamponi risultati negativi… - ilgiornale : È scomparso il papà dell'astrologa Alda Alberti ricoverato d'urgenza per Covid e deceduto dopo 5 tamponi risultati… - RobertoLocate14 : RT @AngeloTani: È solo un’influenza. “Il famoso regista coreano #KimKiDuk è morto a causa del #coronavirus in #Lettonia,secondo quanto rip… - AngeloTani : È solo un’influenza. “Il famoso regista coreano #KimKiDuk è morto a causa del #coronavirus in #Lettonia,secondo qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid deceduto Covid: contagi stabili in Italia, in calo il tasso di positività e i ricoveri - Salute & Benessere Agenzia ANSA Covid a Teggiano, muore anziana 85enne ricoverata all’ospedale di Agropoli

Covid, anziana 85enne di Teggiano morta all'ospedale di Agropoli. Era una delle ospiti di una casa di riposo dove era scoppiato un focolaio ...

Covid in provincia di Latina: 130 nuovi casi, nessun ulteriore decesso

Rispetto alla giornata di giovedì, l'Asl comunica che in provincia di Latina si sono registrati 130 nuovi casi di positività al Covid-19. Sono distribuiti ...

Covid, anziana 85enne di Teggiano morta all'ospedale di Agropoli. Era una delle ospiti di una casa di riposo dove era scoppiato un focolaio ...Rispetto alla giornata di giovedì, l'Asl comunica che in provincia di Latina si sono registrati 130 nuovi casi di positività al Covid-19. Sono distribuiti ...