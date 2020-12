Covid, dal 21 dicembre in Emilia-Romagna tamponi rapidi gratuiti in farmacia (Di venerdì 11 dicembre 2020) BOLOGNA – Dopo i test sierologici, nelle farmacie dell’Emilia-Romagna arriva anche la possibilità di eseguire gratuitamente i tamponi rapidi. Dal 21 dicembre e fino al 30 giugno ci si potrà prenotare negli esercizi che hanno aderito al progetto, sulla base dell’accordo raggiunto tra Regione e Federfarma, Assofarm, Ascomfarma e Farmacie riunite. I cittadini potranno eseguire i tamponi da soli, con il controllo e l’aiuto del farmacista. L’esito arriverà in 15 minuti: in caso di positività, la persona dovrà eseguire il test molecolare per conferma e sarà presa in carico dalla sanità pubblica. Leggi su dire (Di venerdì 11 dicembre 2020) BOLOGNA – Dopo i test sierologici, nelle farmacie dell’Emilia-Romagna arriva anche la possibilità di eseguire gratuitamente i tamponi rapidi. Dal 21 dicembre e fino al 30 giugno ci si potrà prenotare negli esercizi che hanno aderito al progetto, sulla base dell’accordo raggiunto tra Regione e Federfarma, Assofarm, Ascomfarma e Farmacie riunite. I cittadini potranno eseguire i tamponi da soli, con il controllo e l’aiuto del farmacista. L’esito arriverà in 15 minuti: in caso di positività, la persona dovrà eseguire il test molecolare per conferma e sarà presa in carico dalla sanità pubblica.

