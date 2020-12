Covid, contagi nelle scuole e istituti chiusi: la situazione regione per regione (Di venerdì 11 dicembre 2020) Molti studenti sono tornati sui banchi dopo il passaggio di alcune Regioni a zone con minori restrizioni. Rimangono in didattica a distanza i ragazzi delle superiori. Ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 dicembre 2020) Molti studenti sono tornati sui banchi dopo il passaggio di alcune Regioni a zone con minori restrizioni. Rimangono in didattica a distanza i ragazzi delle superiori. Ecco lanel nostro Paese

Agenzia_Ansa : #Covid, #Usa: oltre 3 mila morti e 220 mila contagi in un giorno - SkyTG24 : Covid, Sileri a Sky TG24: “Possibile ripresa dei contagi quando tutto tornerà giallo” - Adnkronos : ++#CovidItalia, 16.999 contagi e 887 morti: il bollettino++ - SkyTG24 : Covid, contagi nelle scuole e istituti chiusi: la situazione regione per regione - SkyTG24 : Covid-19, in Italia 16.999 nuovi contagi: i dati regione per regione -