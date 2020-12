Covid, Bassetti: “Natale con i tuoi (in sicurezza), Pasqua con il vaccino” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Non più di 8-massimo 10 persone (a seconda delle dimensioni della casa), ben distanziate, possibilmente appartenenti a non più di due nuclei familiari. Mascherina ffp2 ai nonni. Piatti e bicchieri di plastica. Evitare baci e abbracci. Ben coperti perché meglio aprire le finestre”. Sono questi i consigli anti-contagio che il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha pubblicato sulle sue pagine social in vista del Natale. “Occorre evitare che il Natale diventi un moltiplicatore di contagi”, sottolinea l’infettivologo genovese. “Natale con i tuoi (in sicurezza), Pasqua con il vaccino”, conclude. Bassetti scrive di aver “apprezzato il apprezzato il buonsenso nel provvedimento del governo che apre la ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Non più di 8-massimo 10 persone (a seconda delle dimensioni della casa), ben distanziate, possibilmente appartenenti a non più di due nuclei familiari. Mascherina ffp2 ai nonni. Piatti e bicchieri di plastica. Evitare baci e abbracci. Ben coperti perché meglio aprire le finestre”. Sono questi i consigli anti-contagio che il professor Matteo, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha pubblicato sulle sue pagine social in vista del Natale. “Occorre evitare che il Natale diventi un moltiplicatore di contagi”, sottolinea l’infettivologo genovese.con i(in),con il, conclude.scrive di aver “apprezzato il apprezzato il buonsenso nel provvedimento del governo che apre la ...

