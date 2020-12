Covid, Arcuri “piano B” senza precedenti: «Vaccineremo 101 milioni di persone» (Di venerdì 11 dicembre 2020) «Non ci perderemo nessun italiano per strada. C’è un piano B. L’Europa ha concordato con Moderna la possibilità di raddoppiare da 80 a 160 milioni le dosi da destinare al nostro continente», così il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in un’intervista concessa al quotidiano ‘La Stampa’. Il nostro paese si prepara ad una campagna di vaccinazioni senza precedenti: sul campo saranno chiamati ben 3 mila medici e 12 mila infermieri. leggi anche l’articolo —> Vaccino anti Covid, la distribuzione in Italia potrebbe iniziare il 15 gennaio Vaccino Covid, Arcuri “piano B” senza precedenti: «Raggiungeremo 101 milioni di persone» «Negli ultimi giorni sono circolate notizie e ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) «Non ci perderemo nessun italiano per strada. C’è un piano B. L’Europa ha concordato con Moderna la possibilità di raddoppiare da 80 a 160le dosi da destinare al nostro continente», così il commissario per l’emergenza Domenicoin un’intervista concessa al quotidiano ‘La Stampa’. Il nostro paese si prepara ad una campagna di vaccinazioni: sul campo saranno chiamati ben 3 mila medici e 12 mila infermieri. leggi anche l’articolo —> Vaccino anti, la distribuzione in Italia potrebbe iniziare il 15 gennaio VaccinoB”: «Raggiungeremo 101di» «Negli ultimi giorni sono circolate notizie e ...

enzomazza : Ecco Cts, Iss e Pfizer smentiscono Arcuri sulle siringhe per il vaccino anti Covid - Startmag - Agenzia_Ansa : L'appello di Arcuri: 'Aiutateci per la campagna di vaccinazione' DIRETTA STREAMING Il Commissario Arcuri si rivolge… - Agenzia_Ansa : Alle 18.30 la conferenza stampa del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri per fare i… - bitoraf : RT @LeftAvvenimenti: Il Commissario all'emergenza Covid #Arcuri ha pubblicato un bando per 150 milioni di siringhe 'ad avvitamento', molto… - MariaErrichiel5 : RT @LeftAvvenimenti: Il Commissario all'emergenza Covid #Arcuri ha pubblicato un bando per 150 milioni di siringhe 'ad avvitamento', molto… -