(Di venerdì 11 dicembre 2020)sul-19 per la città di. In data odierna non si registrano nuovi casi di Coronavirus nel territorio di. Si registrano 13 guarigioni. Gli attualmente positivi sono 340 di cui 17 ospedalizzati su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Covid-19 Nettuno: oggi buone notizie, nessun nuovo caso - ilfaroonline : #Covid_19, ancora una vittima a Nettuno: salgono a 21 i decessi dall’inizio della pandemia - CorriereCitta : Nettuno, emergenza Covid: ecco come richiedere i Buoni Spesa - ilClandestinoTW : Emergenza covid: buoni spesa, il Comune si accorda con la Bcc di Nettuno - CorriereCitta : Nettuno piange un’altra vittima del Covid: morto un uomo di 81 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Nettuno

Continua incessante il lavoro dell’Unità di Crisi del Comune di Nettuno costituito per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il gruppo di lavoro composto ...L’Unità di Crisi istituita dal Comune di Nettuno sta continuando a fronteggiare il Coronavirus, proponendo delle nuove e diverse linee guida per aiutare i cittadini in difficoltà e per garantire, sopr ...