Covid-19, mille saturimetri da parte del comune di Benevento: domani la consegna simbolica (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – domani 12 dicembre alle ore 11, presso la sala consiliare di Palazzo Mosti, il sindaco Clemente Mastella procederà alla consegna simbolica al presidente dell’Ordine dei Medici, Giovanni Pietro Ianniello, dei circa 1.000 saturimetri che il primo cittadino ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini meno abbienti di Benevento. Sarà infatti demandato ai medici e pediatri di base il compito di individuare per conto del comune i pazienti che, per condizioni socio-economiche e cliniche, necessitano di uno strumento fondamentale per il monitoraggio del livello di ossigenazione del sangue delle persone risultate positive al Covid-19. Una volta individuato il paziente, il medico o pediatra di base provvederà a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto12 dicembre alle ore 11, presso la sala consiliare di Palazzo Mosti, il sindaco Clemente Mastella procederà allaal presidente dell’Ordine dei Medici, Giovanni Pietro Ianniello, dei circa 1.000che il primo cittadino ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini meno abbienti di. Sarà infatti demandato ai medici e pediatri di base il compito di individuare per conto deli pazienti che, per condizioni socio-economiche e cliniche, necessitano di uno strumento fondamentale per il monitoraggio del livello di ossigenazione del sangue delle persone risultate positive al-19. Una volta individuato il paziente, il medico o pediatra di base provvederà a ...

