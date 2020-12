Covid-19, la ministra Lamorgese è negativa: il tampone era un falso positivo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese è negativa al Covid. La positività riscontrata nel tampone del 7 dicembre, spiega la direzione generale dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, è da attribuirsi ad un evento, raro ma possibile, di errore nella processazione del campione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il ministro dell'Interno Lucianaal. La positività riscontrata neldel 7 dicembre, spiega la direzione generale dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, è da attribuirsi ad un evento, raro ma possibile, di errore nella processazione del campione. L'articolo .

TeresaBellanova : Un augurio di pronta guarigione alla Ministra #Lamorgese, risultata positiva al covid, seppur asintomatica, e costr… - pdnetwork : La ministra Luciana Lamorgese è purtroppo risultata positiva al Covid-19. Come democratiche e democratici ci tenia… - elenabonetti : Un abbraccio e i miei auguri di pronta guarigione alla Ministra #Lamorgese, risultata oggi positiva al Covid. Forza… - bundolo48 : RT @ElisabettaGall7: Quelli che vogliono far dimettere la ministra #Lamorgese per non aver rispettato le regole anti Covid oh yeh https://t… - hackneywick : RT @RaiNews: Kim Yo-jong, la potente sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, ha sferrato un durissimo attacco alla ministra degli Ester… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ministra Covid, per ministra Bonetti tampone negativo Adnkronos Kamala Harris da Forbes a Time, ecco la donna dell'anno

La rivista Time ha scelto come persone dell’anno il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden e la sua vicepresidente Kamala Harris, che già era entrata nella classifica delle donne più potenti di ...

Un dipendente è positivo al Coronavirus, chiuso l'asilo nido La Malfa

Da questa mattina sono sospese le attività dell'asilo nido La Malfa di via Cristodulo. Lo stop per un caso di Coronavirus tra il personale. Le famiglie dei bimbi che frequentano la struttura nella zon ...

La rivista Time ha scelto come persone dell’anno il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden e la sua vicepresidente Kamala Harris, che già era entrata nella classifica delle donne più potenti di ...Da questa mattina sono sospese le attività dell'asilo nido La Malfa di via Cristodulo. Lo stop per un caso di Coronavirus tra il personale. Le famiglie dei bimbi che frequentano la struttura nella zon ...