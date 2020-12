Covid-19, in Italia 16.999 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il bollettino del ministero della Salute del 10 dicembre ha registrato 171.586 tamponi analizzati in tutta Italia e altri 887 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 9,9%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il bollettino del ministero della Salute del 10 dicembre ha registrato 171.586 tamponi analizzati in tuttae altri 887 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 9,9%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

lorepregliasco : Probabilmente ci sono molti ritardi di notifica dovuti al festivo dell'8 dicembre, ma 887 morti sono davvero tantis… - ItalyMFA : ??#COVID_19 | SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO ?? Informazioni aggiornate ?? - repubblica : Covid, la Cina sposta in Italia l'origine del virus - SkyTG24 : Covid-19, in Italia 16.999 nuovi contagi: i dati regione per regione - fisco24_info : Processo tributario: tutele “a macchia di leopardo” per il diritto di difesa al tempo del Covid: A che punto è effe… -