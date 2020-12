Covid-19, il dato della Campania: 63 decessi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.340 i nuovi positivi in Campania su 18.023 tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore. A renderlo noto è l’Unità di Crisi della Regione nel consueto bollettino diramato nel pomeriggio. Alto il numero di decessi, ben 63, mentre il computo dei guariti si attesta a 2.962. Di seguito il bollettino dettagliato: Positivi del giorno: 1.340 di cui: Asintomatici: 1.253 Sintomatici: 87Tamponi del giorno: 18.023 Totale positivi: 171.332 Totale tamponi: 1.769.241 ?Deceduti: 63 (*) Totale deceduti: 2.228 Guariti: 2.962 Totale guariti: 74.624 * 17 deceduti nelle ultime 48 ore e 46 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.340 i nuovi positivi insu 18.023 tamponi effettuativentiquattro ore. A renderlo noto è l’Unità di CrisiRegione nel consueto bollettino diramato nel pomeriggio. Alto il numero di, ben 63, mentre il computo dei guariti si attesta a 2.962. Di seguito il bollettino dettagliato: Positivi del giorno: 1.340 di cui: Asintomatici: 1.253 Sintomatici: 87Tamponi del giorno: 18.023 Totale positivi: 171.332 Totale tamponi: 1.769.241 ?Deceduti: 63 (*) Totale deceduti: 2.228 Guariti: 2.962 Totale guariti: 74.624 * 17 deceduti48 ore e 46 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: ...

