Così l'Ue può cogliere la sfida spaziale. Parla Salini (FI) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il rilancio dell'Europa passa dallo Spazio e dalla capacità dell'Unione di non tagliare le ambizioni (e le risorse) destinate al settore. Parola di Massimiliano Salini, euroParlamentare di Forza Italia e relatore del programma spaziale europeo a Strasburgo, che Formiche.net ha raggiunto per un quadro delle sfide extra-atmosferiche nel Vecchio continente a margine del NSE Expoforum, la fiera (virtuale) organizzata in questi giorni per indagare le sfide della New Space Economy. Sfide che per l'Ue si inseriscono nella definizione dei fondi del Recovery fund e del prossimo quadro finanziario pluriennale, relativo al periodo 2021-2027. Iniziamo dal contesto generale. Sbloccati i negoziati al Consiglio europeo e superati i veti per il bilancio dell'Unione e Next Generation EU. Che segnali arrivano da Bruxelles?

