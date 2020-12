Cosenza-Reggiana: formazioni e dove vederla (Di sabato 12 dicembre 2020) Domani 12 Dicembre 2020 nello Stadio San Vito alle ore 14:00 si disputerà la partita Cosenza-Reggiana di serie B. Il Cosenza si trova al sedicesimo posto con 9 punti, e arriva da una striscia negativa. Ha perso con il Brescia e ha vinto con il Frosinone. Poi ha perso per due volte consecutive con il Parma e la Salernitana e infine ha pareggiato col Vicenza. La Reggiana si trova al undicesimo posto con 11 punti, e arriva da una striscia altalenante. Ha perso con la Salernitana e ha vinto con Venezia. Poi ha perso con il Lecce e infine ha pareggiato con la Cremonese e ha vinto con il Monza. Cosenza-Reggiana: quali sono le probabili formazioni? Cosenza (3-4-1-2): Falcone; Legittimo, Idda, Tiritiello, Corsi, Sciaudone, Petrucci, Vera, Sacko, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 12 dicembre 2020) Domani 12 Dicembre 2020 nello Stadio San Vito alle ore 14:00 si disputerà la partitadi serie B. Ilsi trova al sedicesimo posto con 9 punti, e arriva da una striscia negativa. Ha perso con il Brescia e ha vinto con il Frosinone. Poi ha perso per due volte consecutive con il Parma e la Salernitana e infine ha pareggiato col Vicenza. Lasi trova al undicesimo posto con 11 punti, e arriva da una striscia altalenante. Ha perso con la Salernitana e ha vinto con Venezia. Poi ha perso con il Lecce e infine ha pareggiato con la Cremonese e ha vinto con il Monza.: quali sono le probabili(3-4-1-2): Falcone; Legittimo, Idda, Tiritiello, Corsi, Sciaudone, Petrucci, Vera, Sacko, ...

