Cosa succede a chi mangia fagioli poco cotti? Ecco la verità (Di venerdì 11 dicembre 2020) Quando si mangiano fagioli poco cotti si possono avere delle conseguenze spiacevoli per la salute e c'è la possibilità di subire vere e proprie intossicazioni alimentari con le conseguenze che ne derivano. Questo succede perché nel caso in cui i fagioli non vengano cotti correttamente, le lectine vegetali in essi contenute, possono causare diversi tipi di disturbi digestivi. Tra i sintomi più comuni, di solito troviamo dolori addominali, diarrea e in alcuni casi, quelli più gravi, è necessario anche il ricovero in ospedale per evitare la disidratazione e tenere sotto controllo i sintomi. Per fortuna, di solito, il recupero è rapido e spontaneo. Nei casi più comuni, i sintomi che si manifestano più frequentemente, tra chi consuma fagioli crudi, sono:

