Coronavirus, ultime news. Fda ha informato Pfizer che darà ok a vaccino. LIVE (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Food and Drug Administration ha informato la Pfizer che intende procedere rapidamente con l'autorizzazione del vaccino che la casa farmaceutica Usa ha sviluppato con la tedesca BioNTech: il via libera, arriverà entro un paio di giorni. La contestata norma, di cui l'Esecutivo ha già annunciato di voler valutare l'impugnativa, era stata approvata dal Consiglio regionale lo scorso 2 dicembre. Il presidente della Regione autonoma potrà disporre autonomamente l'apertura di negozi, bar, ristoranti e altre attività in Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Food and Drug Administration halache intende procedere rapidamente con l'autorizzazione delche la casa farmaceutica Usa ha sviluppato con la tedesca BioNTech: il via libera, arriverà entro un paio di giorni. La contestata norma, di cui l'Esecutivo ha già annunciato di voler valutare l'impugnativa, era stata approvata dal Consiglio regionale lo scorso 2 dicembre. Il presidente della Regione autonoma potrà disporre autonomamente l'apertura di negozi, bar, ristoranti e altre attività in

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Falsi positivi all’Hiv, stop test vaccino australiano Csl. Sanofi-Gsk, il nostro pronto… - BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19 11.12. Attualmente, si contano 373'831 casi confermati in laboratorio, 5'136 in… - fanpage : Gino Strada: “Il disastro della sanità iniziato con gli investimenti sui privati” - davidrieff : Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid- - BenHuser : RT @BAG_OFSP_UFSP: #CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19 11.12. Attualmente, si contano 373'831 casi confermati in laboratorio, 5'136 in più… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus ultime notizie. Conte: organizziamo il Vaccino-Day. Ok esperti Fda a vaccino Pfizer-Biontech Il Sole 24 ORE Coronavirus, schizzano i contagi a Montebelluna: scatta l'ordinanza anti-assembramento

E assieme al pugno duro delle multe scattano, con una serie di norme restrittive, i divieti per il periodo natalizio. Con una delibera omnibus approvata dalla giunta vengono infatti, oltre ai mercatin ...

Covid oggi: bollettino sul Coronavirus in Italia. I contagi dell'11 dicembre

Il report sull'andamento di nuovi contagi, morti, guariti e ricoveri. I primi dai dalle regioni: Veneto + 3.883, Toscana + 657, Marche + 483 ...

E assieme al pugno duro delle multe scattano, con una serie di norme restrittive, i divieti per il periodo natalizio. Con una delibera omnibus approvata dalla giunta vengono infatti, oltre ai mercatin ...Il report sull'andamento di nuovi contagi, morti, guariti e ricoveri. I primi dai dalle regioni: Veneto + 3.883, Toscana + 657, Marche + 483 ...