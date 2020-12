Coronavirus, tamponi rapidi gratuiti in farmacia su prenotazione (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo i test sierologici rapidi destinati al mondo della scuola - dal personale agli studenti, con relativi familiari - arrivano in farmacia anche i test nasali per la rilevazione dell'antigene del ... Leggi su ravennatoday (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo i test sierologicidestinati al mondo della scuola - dal personale agli studenti, con relativi familiari - arrivano inanche i test nasali per la rilevazione dell'antigene del ...

