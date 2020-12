Coronavirus, Speranza: 4 regioni in giallo, Abruzzo passa arancione (Di venerdì 11 dicembre 2020) Calabria "Il ministro Speranza mi ha appena comunicato che la Calabria andrà in zona gialla da domenica prossima, dopo la pubblicazione del relativo provvedimento in Gazzetta ufficiale, previsto per ... Leggi su rainews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Calabria "Il ministromi ha appena comunicato che la Calabria andrà in zona gialla da domenica prossima, dopo la pubblicazione del relativo provvedimento in Gazzetta ufficiale, previsto per ...

