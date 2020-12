Coronavirus Sicilia | il bollettino dell’11 dicembre | 999 casi | 28 morti La situazione a Palermo

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Sono 999 i nuovi contagi registrati insu 9.534 tamponi effettuati. I decessi sono 28, che portano il totale a 1.923. Con i nuovisono 36.410 gli attuali positivi, con un decremento di 559rispetto a ieri. Di questi 1.477 sono i ricoverati (62 in meno rispetto a ieri): 1.280 pazienti in regime ordinario (-62) e 197 (0) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 34.933 persone. I guariti sono 1.530.Di seguito, la distribuzione dei nuovi contagi per province.274Catania 450Messina 118Ragusa 18Trapani 25Siracusa 53Agrigento 18Caltanissetta 21Enna 22.

. Dopo i 1.059 di ieri, oggi come emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute si torna per un pelo sotto quota mille. Per l’esattezza 999. Il tutto a fronte di 9.534 tamponi processati. S ...Salogono i casi a Catania, sono 450. 1.477 sono i ricoverati (62 in meno rispetto a ieri): 1.280 pazienti in regime ordinario (-62) e 197 (0) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 34 ...