Coronavirus, quasi 70 milioni di casi nel mondo - Problemi sui test per il vaccino Ue Sanofi-Gsk (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mentre nel mondo il numero dei casi raggiunge quasi 70 milioni di casi di Coronavirus , il gruppo francese Sanofi e quello britannico Gsk annunciano un ritardo nel loro programma di vaccino 'per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mentre nelil numero deiraggiunge70didi, il gruppo francesee quello britannico Gsk annunciano un ritardo nel loro programma di'per ...

Con oltre 60 mila morti, uno ogni mille abitanti, il nostro Paese ha il tasso di letalità fra i peggiori: in media… '#Coronavirus, perché in Italia si muore più che altrove' 'Disastro della medicina di base' perché non si ha il co…

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quasi Coronavirus ultime notizie. Falsi positivi all’Hiv, stop test vaccino australiano Csl Il Sole 24 ORE Coronavirus; a gennaio vaccino per medici e infermieri. Negli ospedali a Roma la lista dei prenotati

Intanto, i positivi delle ultime 24 ore nel Lazio, su un totale di quasi 16 mila tamponi effettuati (+2.192 rispetto a mercoledì), arrivano a 1.488 (+191), 68 sono i decessi (+35) e 4.471 i guariti.

COVID ABRUZZO: 227 NUOVI CASI, SCENDONO POSITIVI.

PESCARA – Sono 227 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra uno e 98 anni, emersi dall’analisi di 2.792 tamponi. Il totale dei positivi dall’inizio dell’ ...

