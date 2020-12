Coronavirus, primo ok esperti Fda a vaccino Pfizer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Gli esperti del comitato scientifico della Fda, la Food and Drug administration, l'Autortità Usa che vigila sui farmaci e i vaccini hanno dato il via libera alla approvazione di emergenza del vaccino anti Covid-19 di Pfizer-BioNTech. Lo riferiscono i media americani. Il comitato scientifico è composto da 23 esperti.La somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech è già partita in Uk, Canada, Baarain e Arabia Saudita. Il semaforo verde del panel di esperti non è ancora l'ufficializzazione definitiva della approvazione da parte dell'Fda che si attende a giorni e dopo la quale inizierà anche negli Usa, che oggi hanno riportato oltre 3mila morti in 24 ore, la campagna di vaccinazione. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 11 dicembre 2020) Glidel comitato scientifico della Fda, la Food and Drug administration, l'Autortità Usa che vigila sui farmaci e i vaccini hanno dato il via libera alla approvazione di emergenza delanti Covid-19 di-BioNTech. Lo riferiscono i media americani. Il comitato scientifico è composto da 23.La somministrazione del-BioNTech è già partita in Uk, Canada, Baarain e Arabia Saudita. Il semaforo verde del panel dinon è ancora l'ufficializzazione definitiva della approvazione da parte dell'Fda che si attende a giorni e dopo la quale inizierà anche negli Usa, che oggi hanno riportato oltre 3mila morti in 24 ore, la campagna di vaccinazione.

