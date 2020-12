Coronavirus, perché in Italia si muore più che altrove (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’età media non spiega tutto. Dietro ai numeri drammatici ci sono i ritardi nelle decisioni e il disastro nella medicina di base (che viene da lontano) Leggi su corriere (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’età media non spiega tutto. Dietro ai numeri drammatici ci sono i ritardi nelle decisioni e il disastro nella medicina di base (che viene da lontano)

redazioneiene : Funziona o no per combattere il coronavirus? Perché c’è questo accanimento nel negarlo? @ilpoliti lo ha chiesto a c… - RaiNews : 'Ho visto questo paziente anziano fuori dal suo letto che voleva uscire dalla stanza, in lacrime. Allora mi sono av… - sole24ore : Coronavirus, perché 14mila giovani medici in piena pandemia non possono specializzarsi - maozpip : Spero sia solo retorica leghista. Anche perché si tratterebbe di una semplice proporzione matematica. Oppure no? ??… - angiuoniluigi : RT @Corriere: L’età media non spiega tutto. Dietro ai numeri drammatici ci sono i ritardi nelle decisioni e il disastro nella medicina di b… -