Coronavirus, per la Cina in aereo andrebbero indossati i pannoloni per evitare l'uso del bagno (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Cina suggerisce di indossare i pannolini usa e getta in aereo per evitare l'uso del bagno e, dunque, per arginare i contagi da Covid. Covid, l’idea della Cina: sui voli indossare pannolini usa e getta su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lasuggerisce di indossare i pannolini usa e getta inperl'uso dele, dunque, per arginare i contagi da Covid. Covid, l’idea della: sui voli indossare pannolini usa e getta su Notizie.it.

E’ stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta ed è in vigore da domani la contestata legge regionale con ‘Misure di contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 nelle ...

Impruneta. Buoni spesa: domande da venerdì 11 dicembre fino ad esaurimento fondi

I buoni per generi di prima necessità come i medicinali, i prodotti alimentari, per l’igiene personale - compresi pannolini, pannoloni, assorbenti - e prodotti per l’igiene della casa ...

