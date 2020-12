Coronavirus | parte lo spettacolo dei leader di palazzo | in fila per vaccinarsi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) E così le meraviglie del modello italiano trovano compimento nella vaccinazione in streaming degli influencer di partito e di governo. Ma che bello. L'idea è che si tratti di dare l'esempio a una popolazione mezza rincoglionita e mezza negazionista, e che questo Paese ancora così poco riconoscente all'illuminato potere pubblico veda i suoi caporioni che a petto in fuori assumono l'elisir che immette l'Italia verso il suo destino di salute. La tragedia è che questa iniziativa, una versione aggiornata ma un po' più volgare rispetto a quella del Mascellone che trebbia il grano a Sabaudia, si picca pure di lungimirante modernità politica: e via con gli appelli affinché gli eminenti disi sottopongano all'iniezione pubblica per insegnare agli italioti, dopo le raccomandazioni spirituali sul Natale da vivere come si deve, che il contributo alla Patria si sbriga ...