Coronavirus Palermo, torna in vigore il divieto di stazionare: Orlando pronto a firmare nuova ordinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dal weekend tornerà in vigore il divieto di stazionare per le strade della città.Serie C, la Lega Pro in diretta su Sky: tutte le gare in programma nel wekeend, ecco come seguire Palermo-CasertanaIl sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nelle prossime ore firmerà l'ordinanza legata proprio a tale restrizione. Rispetto alle precedenti disposizioni cambierà qualcosa: restano alterate le zone in cui sarà in vigore (quartieri del centro storico e nei quartieri Libertà e Politeama), ma dovrà essere rispettato dalle 11 alle 22. L'emergenza legata al diffondersi del Covid ha chiaramente messo in allerta l'Italia intera che, come ribadito a più riprese, dovrà trascorrere delle feste natalizie alternative. Nel frattempo sono arrivate le parole del primo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dal weekend tornerà inildiper le strade della città.Serie C, la Lega Pro in diretta su Sky: tutte le gare in programma nel wekeend, ecco come seguire-CasertanaIl sindaco di, Leoluca, nelle prossime ore firmerà l'legata proprio a tale restrizione. Rispetto alle precedenti disposizioni cambierà qualcosa: restano alterate le zone in cui sarà in(quartieri del centro storico e nei quartieri Libertà e Politeama), ma dovrà essere rispettato dalle 11 alle 22. L'emergenza legata al diffondersi del Covid ha chiaramente messo in allerta l'Italia intera che, come ribadito a più riprese, dovrà trascorrere delle feste natalizie alternative. Nel frattempo sono arrivate le parole del primo ...

SkyTG24 : Palermo, morto presunto boss positivo al coronavirus - EmmeReports : Covid-19. Partiti i test per chi arriva a Palermo. Primo caso di positività - ennatrasporti : Palermo - Coronavirus, la situazione del 11 dicembre 2020 in Sicilia - PalermoToday : In Sicilia continua a scendere il numero dei ricoverati Covid, sono 999 i nuovi casi - Italpress : Coronavirus, a Palermo torna il divieto di stazionamento -