Coronavirus | oggi nel Lazio 1 230 nuovi casi Roma scende sotto i 600 D’Amato | ‘La strada è quella giusta’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Su quasi 15.000 tamponi, nelle ultime 24 ore nelsi sono registrati 1.230. Sono 68 i pazienti deceduti, 3.736 quelli guariti. “Sono in diminuzione i contagi e i ricoveri, mentre rimangono invariati i decessi e le terapie intensive.cittàal didei 600(sono 558), in discesa anche l’Rt che è a 0.67. I guariti sono tre volte ipositivi. Lagiusta, ma non bisogna abbassare il livello di attenzione” – commenta l’assessorenel: la situazione nelle Asl Nella Asl1 sono 249 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a ...