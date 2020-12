Coronavirus, news. Il bollettino: 18.727 nuovi contagi su 190.416 tamponi, 761 morti. LIVE (Di venerdì 11 dicembre 2020) I dati del ministero della Salute registrano un tasso positivi/test del 9,8%. In calo terapie intesive (-26, ora 3.265) e ricoveri ordinari (-526, ora 28.562). La Food and Drug Administration ha informato la Pfizer che intende procedere rapidamente con l'autorizzazione del vaccino che la casa farmaceutica Usa ha sviluppato con la tedesca BioNTech: il via libera arriverà entro un paio di giorni. Da domani in vigore la legge della Valle d'Aosta che consente altre aperture Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 dicembre 2020) I dati del ministero della Salute registrano un tasso positivi/test del 9,8%. In calo terapie intesive (-26, ora 3.265) e ricoveri ordinari (-526, ora 28.562). La Food and Drug Administration ha informato la Pfizer che intende procedere rapidamente con l'autorizzazione del vaccino che la casa farmaceutica Usa ha sviluppato con la tedesca BioNTech: il via libera arriverà entro un paio di giorni. Da domani in vigore la legge della Valle d'Aosta che consente altre aperture

Rinaldi_euro : Gli hacker rubano all’EMA i segreti del vaccino BioNTech-Pfizer – - Agenzia_Italia : Campagna cinese: 'Il Covid potenzialmente prima in Italia che a Wuhan' - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Coronavirus #Covid19 - messveneto : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’11 dicembre: 18.727 nuovi contagi e 761 morti - LaGazzettaWeb : Coronavirus Italia, 18.727 nuovi casi e 761 morti nelle ultime 24 ore -