Coronavirus, news. Il bollettino: 18.727 nuovi contagi su 190.416 tamponi, 761 morti. LIVE (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il tasso di positività scende al 9,8%. In calo terapie intesive (-26, ora 3.265) e ricoveri ordinari (-526, ora 28.562). Dal monitoraggio Iss emerge che l'indice Rt nazionale è sceso a 0.82. Da domenica 13 dicembre Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata in zona gialla, Abruzzo in arancione. Dal 12 dicembre in vigore la legge della Valle d'Aosta che consente ulteriori aperture. Intanto, negli Stati Uniti, la Fda ha informato Pfizer che intende procedere rapidamente con l'autorizzazione del vaccino

