Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto spostamenti. Natale e Capodanno saranno 'bl… - Rivalevante : - TV7Benevento : Coronavirus: Mattarella, 'ricerca e innovazione per cura e ripartenza' (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Mattarella, 'ricerca e innovazione per cura e ripartenza'... - ADM_assdemxmi : RT @agensir: #Coronavirus #Covid19. #Mattarella: “la lotta richiederà a tutti ancora serietà, sacrifici, unità ma dobbiamo guardare al dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Mattarella

Aggiornamento ore 14. Ancora un decesso nell'Arcidiocesi di Udine. Nuovo lutto nell'Arcidiocesi di Udine: nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 novembre è morto don Erminio Cossaro. Aveva contratto ...“Stiamo vivendo tempi difficili. La pandemia ha portato sofferenze, morte, paure in ogni comunità. Il mondo intero è impegnato a contenerla. Le priorità sono cambiate per ciascuno di noi, per le famig ...