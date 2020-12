Coronavirus, la Svizzera chiude locali e negozi dalle 19. Da Parigi a Londra: appelli ai cittadini per evitare un altro lockdown (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Svizzera ha deciso di chiudere ristoranti, bar e negozi dalle 19 in gran parte del Paese a causa del livello costantemente alto di contagi e morti da Covid. Le nuove misure saranno in vigore da sabato fino al 22 gennaio e riguarderanno anche eventi e attività culturali che sono stati limitati a gruppi di cinque persone. Nel giorno in cui in Germania scatta l’allarme per il picco di casi e decessi, con il governo che valuta la possibilità di un lockdown duro già prima di Natale, anche nel resto d’Europa la paura per una risalita dei positivi e per le festività imminenti spinge le cancelliere a optare per nuovi provvedimenti o rivolgere appelli al rispetto delle regole già in vigore. Dal 15 dicembre la Francia inizierà a riaprire parzialmente il Paese: un’apertura ridotta, , visti i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Laha deciso dire ristoranti, bar e19 in gran parte del Paese a causa del livello costantemente alto di contagi e morti da Covid. Le nuove misure saranno in vigore da sabato fino al 22 gennaio e riguarderanno anche eventi e attività culturali che sono stati limitati a gruppi di cinque persone. Nel giorno in cui in Germania scatta l’allarme per il picco di casi e decessi, con il governo che valuta la possibilità di unduro già prima di Natale, anche nel resto d’Europa la paura per una risalita dei positivi e per le festività imminenti spinge le cancelliere a optare per nuovi provvedimenti o rivolgereal rispetto delle regole già in vigore. Dal 15 dicembre la Francia inizierà a riaprire parzialmente il Paese: un’apertura ridotta, , visti i ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Svizzera Coronavirus: in Svizzera 5136 nuovi casi - SWI swissinfo.ch swissinfo.ch Borsa svizzera: chiude piatta, SMI -0,04%

Gli investitori devono fare i conti con tendenze contrapposte, che vanno dalla prospettiva di un vaccino Covid alle nuove restrizioni imposte dall'aumento dei contagi, sia in Svizzera che nel vicino ...

Bar e ristoranti chiusi alle 19. Negozi, no aperture domenicali

Valido anche domenica e festivi per negozi, musei e biblioteche, tempo libero e sport. Deroghe per i cantoni se la situazione epidemiologica migliora ...

