Coronavirus, la nuova ordinanza di Musumeci: ecco cosa cambia in Sicilia per le feste natalizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nuove disposizioni per chi sbarcherà in Sicilia durante le festività natalizie.Le prevede l'ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Regione Nello Musumeci, dopo un confronto con il comitato tecnico scientifico, i medici di base e il presidente dell'Anci Sicilia. Di seguito, le novità in vigore da lunedì 14 dicembre a giovedì 7 gennaio, per limitare il contagio da Covid-19.Chiunque arrivi in Sicilia dovrà registrarsi sulla piattaforma www.SiciliaCoronavirus.it ed essere in possesso dell'esito negativo del tampone molecolare rino-faringeo effettuato nelle ultime 48 ore. Sono esclusi i pendolari e coloro che si siano allontanati dall'Isola, nei giorni immediatamente antecedenti, per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a ...

