Coronavirus | la Germania registra il suo record peggiore | quasi 30 mila contagi e 600 morti in 24 ore Merkel verso il lockdown duro

Leggi su open.online

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La curva epidemica delinsembra stia ricalcando l’andamentoto in Italia, con un ritardo di circa un mese, proprio come accadde per il nostro Paese dopo la Francia. Nelle ultime 24 ore sono statiti 29.875 nuovi, un dato in netto aumento rispetto a quello di ieri quando i nuovi positivi erano circa 6.000 in meno (23.679 casi). Quanto alle vittime, se ne contanto 598 in un solo giorno: per lasi tratta delda quando l’epidemia si è diffusa nel Paese. A diffondere questi numeri drammatici è l’istituto Robert Koch. Non si hanno ancora elementi per capire se a questo punto si sia toccato il picco della seconda ondata in. Certo è che l’impennata di nuovi ...