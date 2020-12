Coronavirus in Piemonte, il bollettino di oggi: siamo vicini ai 7.000 morti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Calano ancora i ricoveri, sempre alta l’attenzione sulle residenze per anziani mentre i nuovi positivi in ambito scolastico scendono sotto i cento Leggi su lastampa (Di venerdì 11 dicembre 2020) Calano ancora i ricoveri, sempre alta l’attenzione sulle residenze per anziani mentre i nuovi positivi in ambito scolastico scendono sotto i cento

infoitinterno : Coronavirus in Italia, Lombardia e Piemonte cambiano colore - infoitinterno : Coronavirus, aumentano di nuovo contagiati e morti: il Piemonte verso quota 7000 vittime - infoitinterno : Coronavirus, aumentano le vittime: quasi cento morti in Piemonte in ventiquattr'ore - PasqualeCacace5 : RT @ultimoranet: #Coronavirus, da domenica Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte passano in zona gialla. L’Abruzzo in zona arancione s… - DoudouD75 : RT @Open_gol: In Lombardia, stando alle parole di Fontana, il provvedimento entrerà in vigore già da domenica mattina -