Coronavirus in Italia prima che a Wuhan, cosa scrive Global Times (Di venerdì 11 dicembre 2020) Redazione "L'Italia ha potenzialmente avuto una diffusione del covid-19 prima di Wuhan". E' quanto si legge sul sito del Global Times, tabloid in lingua inglese del Quotidiano del Popolo, l'organo del partito comunista cinese. L'articolo parte dalla notizia del bambino Italiano di 4 anni per il quale è stato riscontrato un'infezione da Coronavirus risalente al novembre 2019. "Alcuni esperti – scrive il quotidiano – ritengono ciò indichi che l'epidemia di covid 19 è iniziata in Italia prima che a Wuhan, dove sono stati riscontrati i primi sintomi in un paziente l'8 dicembre 2019". "Tuttavia ciò non indica l'Italia come origine del virus, perché determinare la fonte è un lavoro ...

