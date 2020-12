Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 11 dicembre: i dati alle 17. In Puglia e Veneto è ancora boom di casi e morti (Di venerdì 11 dicembre 2020) in Italia , il bollettino di venerdì 11 dicembre : dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina i dati di oggi del Ministero della Salute su contagi e decessi. Mentre il dibattito sugli si fa vivo, con alcune Regioni del Nord favorevoli ad un alleggerimento delle misure ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 dicembre 2020) in, ildi11: dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina idi oggi del Ministero della Salute su contagi e decessi. Mentre il dibattito sugli si fa vivo, con alcune Regioni del Nord favorevoli ad unggerimento delle misure ...

SkyTG24 : Il #coronavirus in Italia circolava già da novembre 2019. Allora aveva infettato un bambino di 4 anni, ma i suoi si… - ilpost : È in corso un’indagine giudiziaria per capire se l’Italia avesse un piano pandemico quando è stata colpita dalla pa… - Agenzia_Italia : Campagna cinese: 'Il Covid potenzialmente prima in Italia che a Wuhan' - gpessia : RT @ilpost: È in corso un’indagine giudiziaria per capire se l’Italia avesse un piano pandemico quando è stata colpita dalla pandemia da co… - enzono16 : RT @benq_antonio: La #Cina con il ministro ' Zhao Lijian' (che ci saranno 20 milioni di ?? omonimi in giro) accusa l #Italia di essere l… -