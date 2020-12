Coronavirus in Italia, il bollettino dell’11 dicembre: diminuiscono i ricoveri (Di venerdì 11 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 18.727 positivi al Covid-19 su 190.416 test effettuati. Rispettivamente, +1.728 infetti e +18.830 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -26 persone nelle terapie intensive e -526 persone nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, cala il numero dei guariti, 24.169 (-5.930 rispetto ai dati del 10 dicembre). In 24h sono morte 761 persone a causa del Covid in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 dicembre Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione e mezzo: 1.805.873 dall’inizio dalla pandemia, di cui 63.387 morti. Le persone attualmente positive sono ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 18.727 positivi al Covid-19 su 190.416 test effettuati. Rispettivamente, +1.728 infetti e +18.830 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -26 persone nelle terapie intensive e -526 persone neida ieri a oggi. Contemporaneamente, cala il numero dei guariti, 24.169 (-5.930 rispetto ai dati del 10). In 24h sono morte 761 persone a causa del Covid in. Leggi anchein, ildel 10Nel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione e mezzo: 1.805.873 dall’inizio dalla pandemia, di cui 63.387 morti. Le persone attualmente positive sono ...

ilpost : È in corso un’indagine giudiziaria per capire se l’Italia avesse un piano pandemico quando è stata colpita dalla pa… - SkyTG24 : Il #coronavirus in Italia circolava già da novembre 2019. Allora aveva infettato un bambino di 4 anni, ma i suoi si… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: appuntamento alle 14:45 in #direttafacebook per fare il punto sull’epidemia e sulle scelte che farem… - Corriere : L’andamento dell’epidemia: la mappa, i dati e le tendenze - paoloangeloRF : 18.727 casi su 190.416 tamponi, 761 decessi -