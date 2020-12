Coronavirus in Italia, bollettino 11 dicembre: 18.727 casi su 190.416 tamponi, 761 morti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sono 18.727 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 16.999), a fronte di 190.416 tamponi giornalieri effettuati (ieri 171.586), con la percentuale di positivi al 9,8% (ieri 9,9%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'11 dicembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 761 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 3.265 (-26). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sono 18.727 i nuovi contagi di Covid-19 in(ieri 16.999), a fronte di 190.416giornalieri effettuati (ieri 171.586), con la percentuale di positivi al 9,8% (ieri 9,9%). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute dell'11sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 761 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 3.265 (-26).

