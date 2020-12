Coronavirus | in automobile rischio contagio preoccupante | quello che non dovete mai fare

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) L'pericoloso incubatore del. Un nuovo studio dell'università del Massachussets sostiene che il Covid si può diffondere "a livelli preoccupanti" in macchina se i finestrini non vengono aperti per un quarto d'ora. I "droplets" infatti possono rimanere per quasi 4 ore nell'atmosfera dell'abitacolo, mettendo ai passeggeri "Per non morire congelati in questi mesi invernali - suggerisce Dagospia -, si può aprire solo uno o due finestrini, anche per qualche minuto". I ricercatori americani propongono una comoda soluzione: il passeggero si deve sedere in diagonale rispetto al conducente, aprendo il finestrino anteriore lato passeggero eposteriore lato conducente. Insomma, dopo 8 mesi abbondanti di pandemia, la regola d'oro è sempre la stessa: ventilare, ventilare, ventilare.