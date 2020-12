Coronavirus. In 30 anni nessun vaccino per l’Hiv e in un anno è pronto quello per la Covid19? Ecco perché (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il 10 dicembre 2020 Gianluigi Nuzzi pubblica un post Facebook riportante un meme con le seguenti affermazioni: «Oltre 30 anni di ricerche nessun vaccino per l’Hiv. In meno di 1 anno è pronto il vaccino per il Covid». Oltre all’immagine, il giornalista pone due domande agli utenti: «A voi non sembra strano? Forse c’è qualcosa che non va?». L’arrivo del vaccino Pfizer e le prime somministrazioni nel Regno Unito hanno scatenato un parallelismo con Hiv e Aids, non solo da parte di Nuzzi e in particolare all’estero. quello pubblicato nel meme da Nuzzi, e in altri che andremo a visionare, risulta essere un parallelismo scorretto riguardo a due virus completamente diversi. Per chi ha fretta Si tratta di due ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il 10 dicembre 2020 Gianluigi Nuzzi pubblica un post Facebook riportante un meme con le seguenti affermazioni: «Oltre 30di ricercheper. In meno di 1ilper il Covid». Oltre all’immagine, il giornalista pone due domande agli utenti: «A voi non sembra strano? Forse c’è qualcosa che non va?». L’arrivo delPfizer e le prime somministrazioni nel Regno Unito hscatenato un parallelismo con Hiv e Aids, non solo da parte di Nuzzi e in particolare all’estero.pubblicato nel meme da Nuzzi, e in altri che andremo a visionare, risulta essere un parallelismo scorretto riguardo a due virus completamente diversi. Per chi ha fretta Si tratta di due ...

